ORGIE štátu na slovenský spôsob

Zábava! Paráda! Zapneš TV, rádio, alebo zastaneš niekde, kde je viac ľudí ako jeden, alebo priložíš plechový hrnček na stenu domu k susedom – a všade počuješ politiku. A všade hrdinovia, ktorí so všetkým by vedeli zatočiť.

Ako vo futbale. alebo hokeji. Na jednej strane Matovič, Krajči, Lucifer, Diabol, Sulík, aj s perepúťou uvrešťaných - Luciou a Jankou. Na druhej strane hráči v dresoch nasmerovaných do neba, alebo do Hlasu, ktorým ide takpovediac o život, stačí iba zavrieť oči a naslepo hmatnúť do košiara SMER-HLAS. A nech vytiahneš akékoľvek meno, môžeš si byť istý, že sa trafíš .... a že NAKA čaká...

Každý je schopní vedieť, ako sa mal tento premorený štát riadiť včera. Nie dnes, včera.. Kdekto analyzuje vyjadrenie kdekoho, každý by vedel poradiť, ako to mal urobiť. Mal.

No, ale skúsme aj my analyzovať:

Základné podmienky pre boj s akoukoľvek pandémiou sú:

Mať dostatočné počty „zdravotníckych kapacít“. Lekárov, sestry, zariadenia, lieky, technické prostriedky ...

Mať pripravené ostatné technické podpory – vojaci, záchranári, hasiči ....

Mať vytvorený predpoklad, že to bude fungovať, ako systém.

A teraz otázka: bolo Slovensko pripravené? Fungoval ten systém? To, za (1) určite nie. Nejaká čiastka lekárov frflala od začiatku, sestry štát prinútil už strategicky dávno odchádzať do zahraničia, na technických prostriedkoch museli takmer vždy zarobiť „naši“ SMERľudia, teda tí včerajší – smerohlasisti. Teda neboli sme pripravení.

Keď sa zameriame na príčiny a následky problému zistíme, že príčina bola jediná. Neschopnosť určitej skupiny občanov dodržiavať to, čo je, aj keď si to nikto nepriznal –základnou podmienkou úspechu kdekoľvek na svete. Opakujem – je to podmienkou všade (!!!) na svete. Niekde som čítal, že na to, aby ľudia nezblbli pri žiadnej katastrofe je potrebné použiť tri P –„pokora, poslušnosť a pokoj“. A ono to vraj na Slovensku v tejto dobe máme, mali sme, tiež tri P – „pýcha, panika a paralýza“. Perfektne vystihnuté! Do toho ešte jedno veľké P. Politika – nezmyselná dôvera občanov v skupinu politikov, ktorým „horí pod zadkom“ a môže to každú chvíľu vybuchnúť a ktorí, logicky vidia iba jedinú možnosť – za akúkoľvek cenu spôsobiť rozklad štátu a asi nové voľby, ktoré by boli katastrofou pre občanov. Nie pre nich, oni by sa zachránili, iba pre občanov. . Len si predstavme čo by sa stalo: totálne bezvládie, každá strana by chcela svojimi klamstvami ohlúpnuť tých druhých - a na občanov aj zdravotníctvo by sa momentálne vys..li. Tá druhá skupina, ktorá už zopár mesiacov iba s vyplazenými jazykmi pobehuje, niekedy bezradne, niekedy aj dobre a snaží sa nejako zahasiť to, čo tá skupina prvá spôsobí. Spôsobovala. Som presvedčení, že práve preto, že tá prvá skupina robila všetko, čo mohla, aby to bolo tak, ako je teraz - sme sa dostali do stavu, kde by nám nebola pomohla žiadna iná vláda a z ktoréhokoľvek štátu na svete. Na záver tejto časti iba porovnanie: začiatkom marca minulého roku, keď sme krvopotne zháňali prvého covidového pacienta na Slovensku, tak Pelegríni so všetkou parádou sa predvádzal pri preberaní zopár tisíc rúšok zo Zornice (?) v Bánovciach. Teraz úplne rovnako Matovič pri Sputniku. Oba prístupu boli koniec-koncov smiešne, ale boli. A rovnako splašení by boli aj tí „prví“ teraz. Rozdiel bol, bol by iba v tom, že vtedy premiér nemal podrývača Sulíka s perepúťou, ktorý aj teraz (aj vždy) sa doslova sa vyžíva v rozkladaní čohokoľvek, aj keď navonok sa tvári mierumilovne.

Nie som nijaký matematik, alebo virológ, ale jedno viem iste: terajšiu pandémiu si nevymyslela žiadna vláda a žiadna vláda sa ani nepodieľala na rozširovaní choroby. Nikde na svete. Ani žiadna špionážna služba, ani Soroš, ani Boh, ani Diabol, ani farmaceutické firmy. Ale som presvedčený, že tak, ako všade na svete sa covid šíril iba nezodpovednosťou. Nezodpovednosťou určitého počtu ľudí, ktorí boli označkovaní tým, že „veľmi nahlas a veľmi často bez tých otrepaných rúšok prejavovali svoju neochotu“ byť v čase kritickom – zodpovední. Či už s rúškom iba niekde, iba na hube a nie aj na nose, alebo nikde. Dobre si odviedli „robotu“. A už to ide aj samo. A ktokoľvek na svete by sa mohol aj roztrhať. Výsledok by bol rovnaký. Blbí!

A tak, ako v ostatných štátoch sveta (okrem tých zodpovednejších) tí, čo nenesú zodpovednosť radi obviňujú tých, čo sa snažia hasiť a nie tých, čo tie požiare zakladajú. A nakoniec aj vrátane pani prezidentky. A dennodenne vidíme, že keby tu nebol stav, aký je – tak by tieto isté veci boli skôr pre zábavu päťmiliónového národa.

Koľko miliónov eur nás stojí denne táto pandémia, koľko pracovného času zdravotníkov, úradníkov, vedcov, matematikov, zamestnaných, zamestnávateľov, nezamestnaných a dokonca aj občanov, ktorí už museli prejsť cez „bránu večnosti“ nás stojí celá táto „sranda“ - ktorú sme si zapríčinili sami. Vlastnou spupnosťou a nezodpovednosťou. Alebo si ešte stále myslíme, že na vine je niekto druhý – nie my? Zaručene TO neprestane, pokiaľ my nebudeme zodpovednejší. Aj keby sa nejaký minister aj rozkrájal. alebo aj štyria ministri za sebou.

Na záver: pred pár dňami som v rade na vakcínu videl dvoch pánov, ktorí dokonca aj demonštrovali pred pár týždňami a pravidelne som ich vídal kdekade postávať s pohárikom vína v rukách veselo džavotajúc......